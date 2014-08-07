Joomla : отправка по SMTp из скрипта

Есть скрипт (оформлен модулем, все как положено ), отправляет форму заказа на почту методом mail(), нужно предусмотреть возможность отправки через SMTP - т.к. хостер изменил правила. Тем более, что в joomla в настройках smtp прописан и все формы на сайте через него работают.