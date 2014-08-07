Joomla : отправка по SMTp из скрипта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка141 просмотр

Есть скрипт (оформлен модулем, все как положено ), отправляет форму заказа на почту методом mail(), нужно предусмотреть возможность отправки через SMTP - т.к. хостер изменил правила. Тем более, что в joomla в настройках smtp прописан и все формы на сайте через него работают.

JoomlaSMTP
11 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за работу, Влад. За первый заказ в этом сервисе. Мгновенная оплата, четкое задание. Хороший человек. Побольше бы таких заказчиков. Обращайтесь! ;)

Заявки фрилансеров

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад