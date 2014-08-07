Починить админку opencart

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Завершен14 заявок208 просмотров

На новом сайте на движке OpenCart перестала открываться админка, ругается на код, связанный с vqMod (видно в логах)

При попытке открыть сайт /admin - белый экран

Opencart
11 лет назад
andcrew
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Задача выполнена молниеносно, всем доволен. Рекомендую!
Подробное описание проблемы, оплата своевременна!

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад