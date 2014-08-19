Доработать сайт/магазин на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки157 просмотров

Доброго дня!

Имеется интернет-магазин, выполненный на WP. Нужно реализовать несколько моментов по верстке и по отдельным модулям:

1. Доработать хлебные крошки, чтобы названия для них брались из отдельного поля.

2. Или заменить скрипт интернет-магазина на нормально-функциональный/работающий... Или доработать существующий:

2.1 Вывод товаров в зависимости от выбранного для каталога шаблона: плиткой (товары-дети), табличный (товары-родители + товары-дети)

2.2 Добавление новых полей на страницу товаров (хлебные крошки, цена, изображение, тх для листинга...)

WordPress
11 лет назад
awpshko
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$70
2 дня
Была задача доработать магазин на WP - все сделал максимально быстро и качественно. Исполнительный и ответственный (=
Хороший заказчик, понятное ТЗ, всегда на связи. С оплатой проблем не было: быстро и своевременно.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад

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