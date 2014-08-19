Доработать сайт/магазин на WordPress

Доброго дня!

Имеется интернет-магазин, выполненный на WP. Нужно реализовать несколько моментов по верстке и по отдельным модулям:

1. Доработать хлебные крошки, чтобы названия для них брались из отдельного поля.

2. Или заменить скрипт интернет-магазина на нормально-функциональный/работающий... Или доработать существующий:

2.1 Вывод товаров в зависимости от выбранного для каталога шаблона: плиткой (товары-дети), табличный (товары-родители + товары-дети)

2.2 Добавление новых полей на страницу товаров (хлебные крошки, цена, изображение, тх для листинга...)