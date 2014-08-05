Shop script - найти проблему

Требуется на cms shop scritp найти проблему: почему перестал в админке подгружаться "редактор" + на сегодня не добавить новых разделов и не отредактировать в "редакторе" тексты.

Так же не понятно почему горизонтальное меню сайта очень тормозит и открывает с глюками.

Так же почему то в isp manager перестал резервную копию делать.

Сайт: www.lyric-line.ru

Просьба стучаться профессионалам, а не новичкам. Главное - ничего не сбить и НЕ ЗАНЕСТИ ВИРУСЫ с жучками!!! Проверим.

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