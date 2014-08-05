Здравствуйте. Необходимо выяснить и устранить причину нагрузки вордпресс, урл покажу исполнителю. На данный момент CPU под 90 процентов Ожидаю предложений кто может это сделать.
Доработка Joomla
Необходимо сделать доработки по Joomla. Заинтересованным вышлю тз.
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