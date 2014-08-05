Ребрендинг сайта новый логотип

Структура сайта не меняется, контент сайта тоже. выполнен сайт старый на Joomla и на нем отдаем предпочтения.

В с связи с улучшением логотипа -меняем сайт,

и вносим некие улучшения.

сайт визитка: состоит из 9-10 страниц.

цвета по логотипу: черный и оранжевый. будем использовать на сайте.

на счет текстов все оставляться так как есть

необходимо добавить

1. обратный звонок

2. сделать расположение кнопок как на сайт будет выслан дополнительно.

3. прокрутку новостей установить модуль удобный для вывода новостей.

4. нормально оформить карту расположения компании и фото расположения