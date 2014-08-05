Натянуть из PSD на Joomla 3.xx сайт - СРОЧНО

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок175 просмотров

PSD страницы

адаптивность кроссбраузерность

4-5 часов

ТЗ есть контент тоже

Только для свободных фрилансов

Joomla
11 лет назад
kiobros
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров