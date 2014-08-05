Настроить модуль партнерской программы на сайте (Drupal) и доработать сайт, чтобы предоставить возможность партнерам: - зарегистрироваться на сайте, - получить доступ в личный кабинет, где видеть актуальную информацию о начислениях по их аккаунту, ...
Расширение функционала на сайте. Wordpress
Внести изменения на сайте. Подробно при переписке.
Заявки фрилансеров
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