Нужно внести правки по скриншотам ( OpenCart )

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки140 просмотров

Приветствую. Есть сайт: http://intidom.ru

Нужно внести правки по скриншотам.

Сразу пишите цену и сроки тут.

Opencart
11 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров