Нужно внести правки по скриншотам ( OpenCart )

Конечно, хотелось бы найти программиста для постоянного сотрудничества. В дальнейшем, возможно даже за оклад+сдельщина. Полагаю требуется знание php и javascript. Приветствуем инициативность (типа, а давайте я вам сделаю это лучше, а стоить ...