Модуль партнерской программы на Drupal

Настроить модуль партнерской программы на сайте (Drupal) и доработать сайт, чтобы предоставить возможность партнерам:

- зарегистрироваться на сайте,

- получить доступ в личный кабинет, где видеть актуальную информацию о начислениях по их аккаунту,

- несколько видов начислений: за регистрацию, за покупку, за переход (разные ставки),

- скачать рекламные материалы (баннер, проспект),

Как отдельная опция, по которой еще не принято окончательное решение - возможность многоуровневой партнерки, когда первый уровень партнеров может позвать вторых, и за каждого приведенного ему что-то причитается (хочется узнать мнение специалиста, насколько это полезная опция и сколько она стоит в отдельности).

Предлагайте сроки и бюджет.