Исправление ошибок на сайте с Joomla

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Закрыт3 заявки236 просмотров

При установке плагинов на сайт возникает ошибки и плагины не устанавливаются. Нужно найти и исправить проблему.

Потом переделать меню на сайте

Вместо стандартного меню сделать раскрывающееся с категориями

Сайт на Joomla 1.5 + VirtueMart.

Выполнение на нашем хостинге

Оплата по факту выполнения.

Joomla
11 лет назад
zubr1987
Виктор 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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