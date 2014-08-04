Настроить пункты меню Jomsocial, так чтоб при обновлении компонента оставились без изменений и поправить немного верстку сайта.
Отображение данных в drupal
Добрый день!
Вообщем криворукий админ залез на фтп и изменил, в файле две строки(какие я не знаю)
И отображение сайта теперь вот такое
http://santech.kiev.ua/catalog/detali-truboprovodov
Надо чтоб текст отображался нормально
Бюджет - 10 $
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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