Отображение данных в drupal

Добрый день!

Вообщем криворукий админ залез на фтп и изменил, в файле две строки(какие я не знаю)

И отображение сайта теперь вот такое

http://santech.kiev.ua/catalog/detali-truboprovodov

Надо чтоб текст отображался нормально

Бюджет - 10 $