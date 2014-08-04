Нужно прикрутить к сайту Джазклик

Здравствуйте. нужно прикрутить к сайту сервис Джазклик(форму подписки в виде попап-окна). Цель: сбор подписчиков в базу данных.

Как все должно работать: человек заходит на одностраничник. Вводит свою почту в форму подписки. Его имя и электронная почта попадает в нашу базу данных. дальше вы будем рассылать письма им.

От вас стоимость работы и по срокам.