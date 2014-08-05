Доработка Ubercart

Доброе время суток!

У меня на сайте есть задача реализовать аналогичный функционал, как на данном сайте

http://1001guide.ru/ekskursii/frantsiya/paris/27-obzornaya-ekskursiya-po-parizhu/

Есть товар, в моем случае это тур.

При заказе нужно указать количество детских и взрослых билетов.

Интернет магазин работает на Drupal 6 с использованием модуля ubercart.

Я с помощью атрибутов сделал варианты билетов: взрослый и детский.

Но добавить возможность указывать количество отдельно детских, отдельно взрослых билетов у меня не получилось.

Ищу специалиста по Drupal, который сможет выполнить данную задачу.