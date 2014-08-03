Поправит корзину

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки124 просмотра

Есть сайт. Необходимо доработать корзину. Приступить прямо сейчас.

Сделать все нужно к утру. Более подробное ТЗ по запросу.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров