Интегрировать html шаблон в dle

Нужно сделать возможность добавлять рейтинги (обзоры) пользователями в комментариях. Пример того что нужно здесь http://demo.authorhreview.com/wpreviews/the-product-name/ (см. в комментарии). Вкратце логика работы - в теме есть блок рейтингов с определенными критериями (каждый критерий ...