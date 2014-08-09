Интегрировать html шаблон в dle

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки149 просмотров

Посадить на dle шаблон Вот он: http://protpls.ru/preview/41/

DLEHTML
11 лет назад
costos
Мохов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

VovanMS
29 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Сделал все быстро. Рекомендую!
Только лучшие впечетления. Хороший заказчик, оплатил все в срок, все прошло на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

VovanMS
29 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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