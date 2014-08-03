VovanMS

Владимир VovanMS

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Спокойствие и адекватность - залог успеха

Front-End & Back-End Developer:

Верстка HTML5, CSS2/3, XHTML.

Программирование PHP, MySQL, JavaScript, Jquery.

Хорошие знания Adobe Photoshop, DataLife Engine, Wordpress, Laravel, CodeIgniter, Bootstrap.

Установка движков на хостинг.

Поддержка и настройка CPanel, ISPManager.

Соответствие HTML&CSS стандарту W3C.

Кроссбраузерность IE8+, Chrome&Safari, Firefox.

Отзывы заказчиков

irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт html
HTML
Сотрудничаем второй раз, по-прежнему все хорошо, работа сделана качественно и в срок.
Все как всегда на высоком уровне. Четко поставлена задача и естественно оплата в срок. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Отверстать и натянуть вёрстку на сайт (SIMPLA CMS)
Владимир профессионал в своём деле. Оперативно и качественно справился с заданием. От его работы остались только положительные впечатления! Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее взаимодействие.
Мои наилучшие рекомендации. Очень ответственный, комуникабельный и лояльный работодатель. Постановка задачи, быстрая оплата, все на высшем уровне. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую всем отличного работодателя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Сверстать несколько страниц для сайта на html
HTML
Отличный исполнитель, все сделано согласно ТЗ в озвученные сроки, всегда был на связи, что важно. Работой очень довольны, будем сотрудничать и дальше.
Ответственная команда, четко поставлена задача, хорошая связь онлайн. Все недочеты были устранены в ближайшее время. Ответственность и чесность на высоте. Рекомендую всем к сотрудничеству, надеюсь и на дальнейшее со совей стороны. Спасибо за работу)
Ответный отзыв
costos
Мохов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Интегрировать html шаблон в dle
DLEHTML
Сделал все быстро. Рекомендую!
Только лучшие впечетления. Хороший заказчик, оплатил все в срок, все прошло на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Greegshiny
Грэг 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Требуется прикрутить дизайн к сайту Smarty
Просто отличный исполнитель, рекомендую всем! Сделал больше чем от него требовалось! В дальнейшем будем сотрудничать!
Очень хороший и чесный заказчик. Все прошло на высоте. Рекомендую всем как отличного работодателя и хорошего человека. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#455
Веб-программирование
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#877