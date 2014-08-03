Спокойствие и адекватность - залог успеха
Front-End & Back-End Developer:
Верстка HTML5, CSS2/3, XHTML.
Программирование PHP, MySQL, JavaScript, Jquery.
Хорошие знания Adobe Photoshop, DataLife Engine, Wordpress, Laravel, CodeIgniter, Bootstrap.
Установка движков на хостинг.
Поддержка и настройка CPanel, ISPManager.
Соответствие HTML&CSS стандарту W3C.
Кроссбраузерность IE8+, Chrome&Safari, Firefox.
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
10 лет назад
HTML
Сотрудничаем второй раз, по-прежнему все хорошо, работа сделана качественно и в срок.
Ответный отзыв
Все как всегда на высоком уровне. Четко поставлена задача и естественно оплата в срок. Будем сотрудничать.
$150
10 баллов
11 лет назад
Владимир профессионал в своём деле. Оперативно и качественно справился с заданием. От его работы остались только положительные впечатления! Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее взаимодействие.
Ответный отзыв
Мои наилучшие рекомендации. Очень ответственный, комуникабельный и лояльный работодатель. Постановка задачи, быстрая оплата, все на высшем уровне. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую всем отличного работодателя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$70
10 баллов
11 лет назад
HTML
Отличный исполнитель, все сделано согласно ТЗ в озвученные сроки, всегда был на связи, что важно. Работой очень довольны, будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Ответственная команда, четко поставлена задача, хорошая связь онлайн. Все недочеты были устранены в ближайшее время. Ответственность и чесность на высоте. Рекомендую всем к сотрудничеству, надеюсь и на дальнейшее со совей стороны. Спасибо за работу)
$30
10 баллов
11 лет назад
DLEHTML
Сделал все быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Только лучшие впечетления. Хороший заказчик, оплатил все в срок, все прошло на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
$80
10 баллов
11 лет назад
Просто отличный исполнитель, рекомендую всем! Сделал больше чем от него требовалось! В дальнейшем будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Очень хороший и чесный заказчик. Все прошло на высоте. Рекомендую всем как отличного работодателя и хорошего человека. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
HTML-верстка
7 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#455
Веб-программирование
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#877