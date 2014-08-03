Ответственная команда, четко поставлена задача, хорошая связь онлайн. Все недочеты были устранены в ближайшее время. Ответственность и чесность на высоте. Рекомендую всем к сотрудничеству, надеюсь и на дальнейшее со совей стороны. Спасибо за работу)