gtauter

Евгений gtauter

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Обратная связь через скайп, ЛС или gtauter.ru - здесь больше информации и контактов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Лендинг на html: наполнение
HTML
Отлично
Все хорошо
Ответный отзыв
eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Wordpress: внести правки в шаблон/сайт
WordPress
все отлычно, рекомендую.
Все отлично
Ответный отзыв
messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Текст тематики обувь - 12 шт
Рекомендую.
Все хорошо, тексты используются на сайте. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Screamind
Федорук 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Внести правки в сайт (версия для мобильного)
Хороший заказчик. Всю необходимю информацию надал, всегда на связи. Рекомендую.
Все отлично, работа сделана
Ответный отзыв
VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Добавить цели метрики на сайт (ShopCMS)
Все отлично
Все отлично
Ответный отзыв
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