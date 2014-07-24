Доброго дня. Есть psd-шаблон сайта lp.worldclass.ru - там порядка 30 картинок для каждого вида спорта. Нужно отдельно сохранить каждую в оригинальном разрешении (http://lp.worldclass.ru/images/top-slider/lesmills.jpg) и назвать по шаблону. ...
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- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго дня. Сайт http://lp.worldclass.ru/m/ Список правок: По мобильной версии: 0. НЕ ВИДНО ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оо ОН ЧЕРНЫЙ. 1. Странная белая полоса справа. Ее быть ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужно встроить в сайт простой скрипт динамического контента - на php. Пример утмки: lp.worldclass.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign[teplye_rsya]_penoplast_3_msk+mo&utm_term=фитнес центр на юго западной Контент меняется в зависимости от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть сайт, нужно подправить адаптацию: сейчас едет блок: https://pp.vk.me/c617616/v617616432/18d1a/0zD9GikIMWs.jpg + подтормаживает слайдер, нужно разобраться почему - возможно, большие фотки, возможно - нужно взять другой слайдер (аналогичный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт new.vladislavbychenkov.ru 1. Сделать надпись "читать полностью" для главной статьи в блоге 2. Оформить статью блога так же, как и раздел: сверху полная версия статьи, внизу блок "поделиться", выводятся две рандомные ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Есть скрипт отправки почты, в нем есть переменная "метро", которая берется из списка на сайте. Нужно внести простые правки и сделать так, чтобы в зависимости от ...Завершен11 лет назад
Доброго дня. Сайт tesla-m.ru/cats/ Правки: Скролл Пофиксить скролл при открытии карты при нажатии “Показать на карте” Кнопка “Наверх” не видна, пока до подвала не опустишься ...Завершен11 лет назад
Доброго. Есть две простые задачи по сайту http://damascus-russia.ru 1) сделать всплывающую подсказку при наведении на значок бесплатной доставки - это в карточке товара, http://damascus-russia.ru/product_167.html Там где значок гарантия лучшей цены - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Сайт new.vladislavbychenkov.ru , пример страницы с пагинацией - http://new.vladislavbychenkov.ru/category/video/#.U9HZrPl_tuA - там "показать все ролики". Нужно починить, сделать, чтобы работала правильно. В идеале - сделать красивую ajax-подгрузку по ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть мобильная версия сайта ( tesla-m.ru/worldclass/m/ ) Нужно перенести весь контент и функционал с "большой" версии. Нужно сегодня. Работы в основном по верстке получаются. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Есть слайдер (по-млему bxslider) - нужно сделать так, чтобы при нажатии на картинку появлялась следующая. Сайт tesla-m.ru/worldclass/ Правка на полчаса максимум, жду адекватных ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Есть сайт teslam.tmweb.ru - нужны правки по функционалу. Полный список исполнителю. Пример: сделать так, чтобы в выводе товаров для допродажи были только товары "в наличии". ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Есть сайт, нужно внести несколько правок (html/контент, легкие правки по верстке). Нужен хороший интернет (картинки там большие по размеру довольно-таки на сайте) и несколько свободных часов для плотной работы. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Нужен комплекс простых правок - где-то по верстке, где-то по контенту, где-то по оформлению. Сайт new.vladislavbychenkov.ru, правки в аттаче. Нужен быстрый темп ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго дня. Есть сайт-лендинг (tesla-m.ru/cats/) на чистом html, под контентное наполнение (фото/текст). Что с вас: - ответственность - свободные несколько часов для работы ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго дня. Есть сайт со скриптом скролла - http://tesla-m.ru/cats/ На маке (хром и сафари) никак не хочет скроллится - нужно доработать. Если не получится, сделать аналогичный. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Скрин в аттаче. Нужно для текста справа убрать отступы и сделать обтекание, а само окно сделать поуже по вертикали - чтобы размер окна был под блок с видео. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт damascus-russia.ru Нужно три цели: 1) добавление товара в корзину 2) переход в корзину 3) оформленная заявка Т.е. три кода на три кнопки повесить, ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Есть магазин damascus-russia.ru на shop cms, нужно внести несколько правок: 1) сделать нормально кликабельной кнопку "заказать звонок" (сейчас ее верхняя часть не кликается) 2) убрать из ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго! Есть сайт tesla-m.ru/worldclass/ , у него - мобильная версия tesla-m.ru/worldclass/m/ Что нужно: 1) реализовать весь функционал основного сайта так, чтобы он работал на мобильниках (в приоритетете ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад