Нужно наполнять регулярно сайт красивыми картинками И писать для них оригинальные названия Оплата 2$ за 20 хороших картинок Наполнять нужно по 20-50 картинок в день
Лендинг на html: наполнение
Доброго дня.
Есть сайт-лендинг (tesla-m.ru/cats/) на чистом html, под контентное наполнение (фото/текст).
Что с вас:
- ответственность
- свободные несколько часов для работы
- знание html, чтобы все правильно вставить
- желание сделать все красиво
..и самое главное - проверить за собой по тз, чтобы правок на выходе было минимум. :)
Нужно сейчас.
Спасибо.
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