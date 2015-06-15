Лендинг на html: наполнение

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Завершен10 заявок228 просмотров

Доброго дня.

Есть сайт-лендинг (tesla-m.ru/cats/) на чистом html, под контентное наполнение (фото/текст).

Что с вас:

- ответственность

- свободные несколько часов для работы

- знание html, чтобы все правильно вставить

- желание сделать все красиво

..и самое главное - проверить за собой по тз, чтобы правок на выходе было минимум. :)

Нужно сейчас.

Спасибо.

HTML
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все хорошо
Отлично

Заявки фрилансеров

s_v_revizor
Александр 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад