Лендинг на html: наполнение

Доброго дня.

Есть сайт-лендинг (tesla-m.ru/cats/) на чистом html, под контентное наполнение (фото/текст).

Что с вас:

- ответственность

- свободные несколько часов для работы

- знание html, чтобы все правильно вставить

- желание сделать все красиво

..и самое главное - проверить за собой по тз, чтобы правок на выходе было минимум. :)

Нужно сейчас.

Спасибо.