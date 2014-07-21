Наполнить интернет-магазин товарами (OpenCart)

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Закрыт34 заявки333 просмотра

Добрый день.

Требуется наполнить интернет-магазин товарами, направление - детские и спортивные товары, в т.ч. добавить картинки.

Порядка 50-100 позиций.

По многим позициям информация есть, но кое-что придется забирать с сайта поставщиков.

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Opencart
11 лет назад
SportIM
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров