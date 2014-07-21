Нужно наполнять регулярно сайт красивыми картинками И писать для них оригинальные названия Оплата 2$ за 20 хороших картинок Наполнять нужно по 20-50 картинок в день
Наполнить интернет-магазин товарами (OpenCart)
Добрый день.
Требуется наполнить интернет-магазин товарами, направление - детские и спортивные товары, в т.ч. добавить картинки.
Порядка 50-100 позиций.
По многим позициям информация есть, но кое-что придется забирать с сайта поставщиков.
Задавайте вопросы.
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