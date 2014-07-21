Наполнения сайта красивыми картинками с названиями

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок494 просмотра

Нужно наполнять регулярно сайт красивыми картинками

И писать для них оригинальные названия

Оплата 2$ за 20 хороших картинок

Наполнять нужно по 20-50 картинок в день

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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