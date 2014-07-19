Обвести карту

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Закрыт9 заявок220 просмотров

Есть "подложка" - в виде карты (Растовая картинка)

Необходимо в специальном софте обвести болле 1000 зданий.

Оплата - 0,05$ за здание

11 лет назад
cat_crash2
Третьяков 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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