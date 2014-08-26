Требуется сотрудник для заполнения раздела сайта (асаны йоги). Вам необходимо на Youtube найти интересное видео, на котором показано как выполнять одну асану йоги, добавить его на сайт, придумать заголовок и добавить краткое описание. Добавлять нужно ...
Наполнение ИМ на opencart
Добрый день
требуется заполнить первую часть товаров на ИМ 435 штук:
-название , артикул, цена, фото, мета теги описания, мета теги keywords, , описание фото, размер, металл изготовления. описание товара
привязать к категориям
сделать связи с другими товарами из этой же категории
часть данных в подготовленном фале, часть данных нужно искать на сайте изготовителей (размер), мета теги и ключевые слова вносить искать из других файлов
Бюджет хотелось бы в идеале 10 руб за карточку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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