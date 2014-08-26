Наполнение ИМ на opencart

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Завершен15 заявок251 просмотр

Добрый день

требуется заполнить первую часть товаров на ИМ 435 штук:

-название , артикул, цена, фото, мета теги описания, мета теги keywords, , описание фото, размер, металл изготовления. описание товара

привязать к категориям

сделать связи с другими товарами из этой же категории

часть данных в подготовленном фале, часть данных нужно искать на сайте изготовителей (размер), мета теги и ключевые слова вносить искать из других файлов

Бюджет хотелось бы в идеале 10 руб за карточку

Opencart
11 лет назад
Urusvati
Людмила 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 лет назад
$100
7 дней
Игорь - просто чудесная находка на просторах фри ланса. Более адекватного и ответственного исполнителя я еще не встречала. все в срок, всегда на связи, помогает максимально эффективно в проекте и даже больше, за что ему огромное спасибо качество работы очень высокое. я буду просить его помогать мне с моим сайтом дальше, ибо лучшего исполнителя думаю не найти точно
Сотрудничество состоялось на высшем уровне. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 лет назад

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