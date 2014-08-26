Наполнение ИМ на opencart

Добрый день

требуется заполнить первую часть товаров на ИМ 435 штук:

-название , артикул, цена, фото, мета теги описания, мета теги keywords, , описание фото, размер, металл изготовления. описание товара

привязать к категориям

сделать связи с другими товарами из этой же категории

часть данных в подготовленном фале, часть данных нужно искать на сайте изготовителей (размер), мета теги и ключевые слова вносить искать из других файлов

Бюджет хотелось бы в идеале 10 руб за карточку