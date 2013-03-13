Нужно создать и вести аккаунт в Инстаграмме привлечь подписчиков не менее 500 реальных людей со всей страны магазин талисманов и оберегов magic-talisman.ru Бюджет небольшой, сайт пока не продает ориентир ...
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
сайту нужен Seo поднять позиции ТОП 10 яндекс и Гугл, ключевики ориентир есть, нужны добавления вести его постоянно поддерживая ежемесячно помощь в в контектной рекламе при необходимости Бюджет пока ограничен, в ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно быстро и бюджетно исправить ошибки сайта: главная страница сайта слетела. не видны разделы постоянно слетает верстка на мобильном телефоне сайт Magic-Talisman.ru видимо где то есть ошибка в шаблоне или верстке ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
для интернет магазина нужно: обработать 435 фото (первый этап). в будущем работа регулярные заказы убрать фон, заменить на другой. придумать красивый фон под новый сайт, чтобы все изделия были в едином стиле с ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день требуется заполнить первую часть товаров на ИМ 435 штук: -название , артикул, цена, фото, мета теги описания, мета теги keywords, , описание фото, размер, металл изготовления. описание товара привязать к ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
для сайта mAGIC-TALISMAN.RU НУЖНЫ: описания для товаров. если описания нет - посмотреть описание на сайтах изготовителя для понимания сути. У самих изготовителей мало толковых описаний. Если нигде нет- копирайт+фантазия описания почти ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Сергей, ДД! нужно наполнить ИМ на opencart на сайте magic-talisman.ru Заполнить карточки товара: - название - артикул - цена - производитель (как на сайте magic-talisman, только сокращенной ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день! - нужен аудит и анализ юзабилити сайта magic-talisman.ru -ранее уже есть ранее сделанный аудит ( в декабре 2013) . я заказывала аудит в в системе сеопульт. , по нему делались ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
1 Необходимо увеличить скорость работы главной страницы Скорость обработки главной страницы сайта www.magic-talisman.ru невелика (по данным Google PageSpeed — 58 единиц из 100). нужно ускорить обработку страниц на стороне клиента. Факторы, влияющие на скорость ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
1 Необходимо увеличить скорость работы главной страницы Скорость обработки главной страницы сайта www.magic-talisman.ru невелика (по данным Google PageSpeed — 58 единиц из 100). нужно ускорить обработку страниц на стороне клиента. Факторы, влияющие на скорость ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте magic-talisman.ru нужно : 1 перелив товаров в яндекс маркет, объяснение как дальше делать самим 2 перелив товара на март манию, платформа для покупок 3 нужно переустановить консультант онлайн или сделать ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
По сайту www.magic-talisman.ru на joomla нужно выполнить работы после аудита сайта и SEO. 1. Сайт привести в порядок, добавить блоки, поправить меню и т.п.(есть начальный список задач) 2 сделать все ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $33
Сайту magic-talisman.ru на главную страницу нужен слайдер (заменить на новый) ориентир такой же срок -1-2 дня ориентир 1000 рубДизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно обновление дизайна сайта, сделать его модным, весенним, свежим мои идеи есть, готова скинуть на обсуждение. Идеи исполнителя и предложения приветствуются!Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
По моему проекту на joomla нужно выполнить некоторые работы. Т.е. я ищу человека, которому мог бы делать всю необходимую работу всю работу по данной cms. К примеру: 1. Сайт привести в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад