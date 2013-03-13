Urusvati

Людмила Urusvati

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание рекламы и продвижение Instagram, VK

    Нужно создать и вести аккаунт в Инстаграмме привлечь подписчиков не менее 500 реальных людей со всей страны магазин талисманов и оберегов magic-talisman.ru Бюджет небольшой, сайт пока не продает ориентир ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Seo Интернет магазина

    сайту нужен Seo поднять позиции ТОП 10 яндекс и Гугл, ключевики ориентир есть, нужны добавления вести его постоянно поддерживая ежемесячно помощь в в контектной рекламе при необходимости Бюджет пока ограничен, в ...

    Opencart
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибки сайта Opencart

    Нужно быстро и бюджетно исправить ошибки сайта: главная страница сайта слетела. не видны разделы постоянно слетает верстка на мобильном телефоне сайт Magic-Talisman.ru видимо где то есть ошибка в шаблоне или верстке ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработка фото для ИМ

    для интернет магазина нужно: обработать 435 фото (первый этап). в будущем работа регулярные заказы убрать фон, заменить на другой. придумать красивый фон под новый сайт, чтобы все изделия были в едином стиле с ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение ИМ на opencart

    Добрый день требуется заполнить первую часть товаров на ИМ 435 штук: -название , артикул, цена, фото, мета теги описания, мета теги keywords, , описание фото, размер, металл изготовления. описание товара привязать к ...

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описания карточек и статей для ИМ

    для сайта mAGIC-TALISMAN.RU НУЖНЫ: описания для товаров. если описания нет - посмотреть описание на сайтах изготовителя для понимания сути. У самих изготовителей мало толковых описаний. Если нигде нет- копирайт+фантазия описания почти ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение ИМ

    $100

    Сергей, ДД! нужно наполнить ИМ на opencart на сайте magic-talisman.ru Заполнить карточки товара: - название - артикул - цена - производитель (как на сайте magic-talisman, только сокращенной ...

    Opencart
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка Joomla 2.5

    1 Необходимо увеличить скорость работы главной страницы Скорость обработки главной страницы сайта www.magic-talisman.ru невелика (по данным Google PageSpeed — 58 единиц из 100). нужно ускорить обработку страниц на стороне клиента. Факторы, влияющие на скорость ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Joomla часть 2 доработки по аудиту

    1 Необходимо увеличить скорость работы главной страницы Скорость обработки главной страницы сайта www.magic-talisman.ru невелика (по данным Google PageSpeed — 58 единиц из 100). нужно ускорить обработку страниц на стороне клиента. Факторы, влияющие на скорость ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptJoomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla интернет магазин

    На сайте magic-talisman.ru нужно : 1 перелив товаров в яндекс маркет, объяснение как дальше делать самим 2 перелив товара на март манию, платформа для покупок 3 нужно переустановить консультант онлайн или сделать ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Слайдер

    $33

    Сайту magic-talisman.ru на главную страницу нужен слайдер (заменить на новый) ориентир такой же срок -1-2 дня ориентир 1000 руб

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обновление дизайна

    $100

    Нужно обновление дизайна сайта, сделать его модным, весенним, свежим мои идеи есть, готова скинуть на обсуждение. Идеи исполнителя и предложения приветствуются!

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Исправить ошибки сайта Opencart
Opencart
Спасибо за заказ. Обращайтесь еще, всегда рад помочь.
Спасибо за быструю и хорошо выполненную работу!!
Ответный отзыв
mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Наполнение ИМ на opencart
Opencart
Сотрудничество состоялось на высшем уровне. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую!
Игорь - просто чудесная находка на просторах фри ланса. Более адекватного и ответственного исполнителя я еще не встречала. все в срок, всегда на связи, помогает максимально эффективно в проекте и даже больше, за что ему огромное спасибо качество работы очень высокое. я буду просить его помогать мне с моим сайтом дальше, ибо лучшего исполнителя думаю не найти точно
Ответный отзыв
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2000
10 баллов
11 лет назад
СЕО комплекс для интернет магазина
Очень рад сотрудничеству с Людмилой, надеюсь наше знакомство продолжиться и дальше.
Артем - мое везение, когда Вы можете полностью доверить человеку проект от технической стороны вопроса до СЕО сделана пока часть работы, делаем дальше. Понимает, слушает, советует, всегда на связи, очень открытый подход взаимному сотрудничеству и сразу берется за дело К тому же очень хороший человек и всегда приятно с ним общаться Благодарю!
Ответный отзыв
leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Описания карточек и статей для ИМ
Работать с таким светлым и милым заказчиком - большая удача и настоящее удовольствие. Людмила - исключительно порядочный, глубоко интеллектуальный и отзывчивый человек. Контактный, позитивный и понимающий заказчик, который не гнушается подсказать, подставить плечо и встать в одну упряжку, а не сбросить все на самотек на откуп автору. Спасибо за проект. Очень хочется, чтобы он принес Вам процветание и успех! Всегда готова помочь и рекомендую всем - Людочка просто чудо! И это не комплимент - так и есть)))
Ирочка - гений копирайта, рерайта и описаний для моего сайта было нужно много сложных описаний более 400 на первом этапе каждое описание от Ирины - искусство, я сама читаю описания своего сайта и получаю наслаждение и позыв купить свой же товар)) всегда четкие сроки, структура в оплате и отчетах, всегда на связи Ирина - лучший из лучших копирайтер флиранса с моей точки зрения)))) Будем дальше делать все только с ней!!!
Ответный отзыв
diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$125
10 баллов
11 лет назад
Обработка фото для ИМ
Очень понравилось работать с Людмилой. Работать с Людмилой это работать с заказчиком который знает чего хочет, может это детально пояснить, а иногда и наглядно показать. Что немаловажно, это приятный в общении собеседник, Человек с большой буквы! Буду рад повторному сотрудничеству!
Спасибо Дмитрию за чудесный труд, терпение, внимание и понимание, чего хочет заказчик сразу взялся за работу, сделал все в сроки. Всегда на связи, всегда все-все слушает и делает в самом лучшем виде спасибо ему большое. обязательно обращусь вновь!
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