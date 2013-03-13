Работать с таким светлым и милым заказчиком - большая удача и настоящее удовольствие. Людмила - исключительно порядочный, глубоко интеллектуальный и отзывчивый человек. Контактный, позитивный и понимающий заказчик, который не гнушается подсказать, подставить плечо и встать в одну упряжку, а не сбросить все на самотек на откуп автору. Спасибо за проект. Очень хочется, чтобы он принес Вам процветание и успех! Всегда готова помочь и рекомендую всем - Людочка просто чудо! И это не комплимент - так и есть)))