Обработка фото для ИМ

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Завершен24 заявки342 просмотра

для интернет магазина нужно:

обработать 435 фото (первый этап). в будущем работа регулярные заказы

убрать фон, заменить на другой. придумать красивый фон под новый сайт, чтобы все изделия были в едином стиле с подписью названия сайта.

фотографии брать или с сайта исходника, или с сайта производителя по артикулу (названию)

имеется несколько изготовителей, исходные фото разные, есть хорошего качества, есть плохого. нужно отбирать

цена за фото 10 руб

спасибо

11 лет назад
Urusvati
Людмила 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$125
4 дня
Спасибо Дмитрию за чудесный труд, терпение, внимание и понимание, чего хочет заказчик сразу взялся за работу, сделал все в сроки. Всегда на связи, всегда все-все слушает и делает в самом лучшем виде спасибо ему большое. обязательно обращусь вновь!
Очень понравилось работать с Людмилой. Работать с Людмилой это работать с заказчиком который знает чего хочет, может это детально пояснить, а иногда и наглядно показать. Что немаловажно, это приятный в общении собеседник, Человек с большой буквы! Буду рад повторному сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад