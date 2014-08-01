Обработка фотографий (торты, пирожные) для выкладки на сайт, а также для рекламных каталогов в заданном формате и стиле с сохранением фирменного стиля (обрезка, наложение фонов и пр.).
Обработка фото для ИМ
для интернет магазина нужно:
обработать 435 фото (первый этап). в будущем работа регулярные заказы
убрать фон, заменить на другой. придумать красивый фон под новый сайт, чтобы все изделия были в едином стиле с подписью названия сайта.
фотографии брать или с сайта исходника, или с сайта производителя по артикулу (названию)
имеется несколько изготовителей, исходные фото разные, есть хорошего качества, есть плохого. нужно отбирать
цена за фото 10 руб
спасибо
Выбранный исполнитель
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