Обработка фото для ИМ

для интернет магазина нужно:

обработать 435 фото (первый этап). в будущем работа регулярные заказы

убрать фон, заменить на другой. придумать красивый фон под новый сайт, чтобы все изделия были в едином стиле с подписью названия сайта.

фотографии брать или с сайта исходника, или с сайта производителя по артикулу (названию)

имеется несколько изготовителей, исходные фото разные, есть хорошего качества, есть плохого. нужно отбирать

цена за фото 10 руб

спасибо