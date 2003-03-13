Нужно профессионально обработать в Photoshop любительское фото, улучшить что можно, но чтобы при этом редактирование не было очевидным. Снимок пришлю в личку.
Обработка фотографий - удаление заднего фона
106 фотографий необходимо почистить от заднего фото. Фото мебели.
Я добавлю ещё к тексту:
Работа простая и подойдёт для новичков. Здесь не требуется дополнительной коррекции. Аккуратно обрезать и сгладить кромки - всё.
Соответственно эта работа не для больших и дорогих профессионалов. Указывайте общую сумму в грн.
Фото сфотографированы на "слабеньком" синем фоне (Примеры фото здесь: http://img4web.com/view/H6NHFD), экстремального ничего нет.
Должна получится аккуратная, гладкая кромка на всех фото!
Общий размер архива около 350МБ.
Работу разобью на части по 20-30 фото и соответственно оплату.
Оплата на карту приватбанка.
Делайте конкретное предложение по цене, я вышлю по одной одинаковой фотографии каждому желающему для пробы завтра один из Вас начнёт работать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно сделать в фотошопе какие-нибудь кеды, чтобы модель не была с босими ногами. жду ваших предложений с ценой. фото 2 штЗавершен11 лет назад
Сети интернет-магазинов для регулярной работы требуется специалист по обработке фотографий. Загруженность непостоянная (от пары фотографий до несколько сотен фотографий за 1 партию). Тематика: новогодние товары, подсвечники, детские игрушки, надувная продукция (круги и пр.), бассейны. ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $75
требуется перевести в векторное изображение для лазерной гравировки на зеркале. Программа Corel Drow 60*40 смОбработка фотографий11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть картинка и 2 фотографии, нужно лица с этих фото вставить в картинку.Завершен11 лет назад
Поиск и обработка фото по предоставляемым спискам (мебель) Основная работа: Поиск, подгон размера (big/small), вытравка фона (цветной и в интерьере). Стоимость 1 комплекта (big/small) при поиске - 20 руб., без поиска - ...Обработка фотографий20 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется: Умение чистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Без размыливания кожи, без клоунов в пластике, без кадрирования, без цвето-коррекции. ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо найти человека для оформления картинок под определенную новость пример: https://vk.com/control_invest?z=photo-51139404_332690764%2Falbum-51139404_00%2Frev . За картинку от 10 до 15 руб.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Обработать фотографию - добавить яркий цвет неба, облака, подготовать фото для вставки фота в футер сайта, для этого фото должна иметь плавный переход в основной фон.Завершен11 лет назад
- $500
Требуется редактор по фото. Тематика реалити-шоу "Дом 2". Вы работаете у себя дома. Суть работы: смотрите выпуски проекта, делает скриншоты, сортируете их, затем на основе полученных снимков составляете коллажи. Требования: - базовое ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт11 лет назад