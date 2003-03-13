Обработка фотографий - удаление заднего фона

106 фотографий необходимо почистить от заднего фото. Фото мебели.

Я добавлю ещё к тексту:

Работа простая и подойдёт для новичков. Здесь не требуется дополнительной коррекции. Аккуратно обрезать и сгладить кромки - всё.

Соответственно эта работа не для больших и дорогих профессионалов. Указывайте общую сумму в грн.

Фото сфотографированы на "слабеньком" синем фоне (Примеры фото здесь: http://img4web.com/view/H6NHFD), экстремального ничего нет.

Должна получится аккуратная, гладкая кромка на всех фото!

Общий размер архива около 350МБ.

Работу разобью на части по 20-30 фото и соответственно оплату.

Оплата на карту приватбанка.

Делайте конкретное предложение по цене, я вышлю по одной одинаковой фотографии каждому желающему для пробы завтра один из Вас начнёт работать.