Человек с завышенным самомнением и мировоззрением "мне все должны". - для работ была предоставлена не точная копия сайта, а сумбур с бредо-товарами, бредо-ценами и админкой на немецком языке. В последствии же я была обвинена, среди прочего, в том, что на сайте присутствует "английская абракадабра". - Все пункты ТЗ были выполнены, внесена серия правок. В дальнейшем, я отказалась от сотрудничества без претензий на полную оплату. - Часть претензий заказчика связаны с тем, что неправильно считаются цены, и в информации о заказе появляются какие-то немецкие налоги. Я дважды указала на то, что эта информация вносится для каждого товара. Так же, как добавленная мною стоимость доставки. Заниматься контентент-менеджментом фиктивных товаров я не планировала, и не считаю, что была обязана. - В изначальном тексте проекта он указал, что хочет самостоятельных решений от исполнителя в плане оформления элементов, в дальнейшем же мне предоставили пакет замечаний типа: "заменить этот текст на такой-то, переместить это", и в очень надменном тоне обвинили, что я была ОБЯЗАНА все подробности выяснить. - С момента предоставления первых результатов начались постоянные упреки в каждом письме, критика моих личных качеств и менторство. Именно в связи с этим я отказалась от сотрудничества, так как выдержкой юриста не обладаю. Просьбы вернуть предоплату не последовало. Выше заказчик сам говорит о том, что выполнено было больше, чем предоплачено. Все изменения логировались в специальный файл, поэтому, если уж он так уверен в моем непрофессионализме, то более квалифицированный программист, наверняка должен внести оставшиеся правки "за полчаса". Либо же, заказчик лукавит, утверждая о моем низком уровне. Очевидно, что целью его отзыва было одно - потешить самолюбие и возвысится в своих глазах.