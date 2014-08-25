Jurko2

Юрий Андерс Jurko2

 
54 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
floppox
Елена 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$80
5 баллов
9 лет назад
Упростить процедуру оформления заказа на oscommerce.
Человек с завышенным самомнением и мировоззрением "мне все должны". - для работ была предоставлена не точная копия сайта, а сумбур с бредо-товарами, бредо-ценами и админкой на немецком языке. В последствии же я была обвинена, среди прочего, в том, что на сайте присутствует "английская абракадабра". - Все пункты ТЗ были выполнены, внесена серия правок. В дальнейшем, я отказалась от сотрудничества без претензий на полную оплату. - Часть претензий заказчика связаны с тем, что неправильно считаются цены, и в информации о заказе появляются какие-то немецкие налоги. Я дважды указала на то, что эта информация вносится для каждого товара. Так же, как добавленная мною стоимость доставки. Заниматься контентент-менеджментом фиктивных товаров я не планировала, и не считаю, что была обязана. - В изначальном тексте проекта он указал, что хочет самостоятельных решений от исполнителя в плане оформления элементов, в дальнейшем же мне предоставили пакет замечаний типа: "заменить этот текст на такой-то, переместить это", и в очень надменном тоне обвинили, что я была ОБЯЗАНА все подробности выяснить. - С момента предоставления первых результатов начались постоянные упреки в каждом письме, критика моих личных качеств и менторство. Именно в связи с этим я отказалась от сотрудничества, так как выдержкой юриста не обладаю. Просьбы вернуть предоплату не последовало. Выше заказчик сам говорит о том, что выполнено было больше, чем предоплачено. Все изменения логировались в специальный файл, поэтому, если уж он так уверен в моем непрофессионализме, то более квалифицированный программист, наверняка должен внести оставшиеся правки "за полчаса". Либо же, заказчик лукавит, утверждая о моем низком уровне. Очевидно, что целью его отзыва было одно - потешить самолюбие и возвысится в своих глазах.
Исполнитель умеет программировать, если хочет. В моем случае, задание не было выполнено до конца, то есть задача не решена. 50% предоплаты ушли в полу готовое, может даже на 80% готовое, но мне не нужное решение. «Я не вижу возможности далее работать, выдерживая ваш постоянный надменный тон.» Мой надменный тон, а первую неделю я вообще ничего не говорил, так как ждал действий от исполнителя которому всё было понятно, это поиск и описание допущенных ошибок. Исполнитель не тестировал свою работу, а несколько раз передавал её мне с пометкой «готово, смотрите». Перед началом задания была предоставлена исходная ситуация которую принял исполнитель. Здесь можно было отказаться от задания сразу, чтобы потом не говорить что всё не так. Цель получить рабочее решение поставленной задачи не реализована.
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zullbatol
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Составить семантическое ядро - детская мебель
Отличный заказчик, приятный собеседник. Очень любознательный человек. :-) Рекомендую!
Всё получилось как мы и договаривались.
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