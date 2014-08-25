Создать интернет магазин детской мебели. Есть PSD дизайн, ТЗ и описанный функционал ИМ. Необходимо сверстать, запрограммировать, установить, протестировать. Сайт двух язычный, русский и украинский. Вёрстка сайта адаптивная. CMS ?. Необходима грамотная вёрстка сайта, микроразметка, seo-вёрстка, урлы, устранение дублей... Полу готовые решения ...
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт9 лет назад
Проектирование и ТЗ на создание интернет магазина детской мебели. У меня есть свои представления как должен выглядеть интернет магазин. Я ищу человека который разбирается в юзабилити и проектировании интернет магазинов и может технически реально оценить и описать ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Цель: Создать фирменный интернет магазин детской мебели. Общее количество товаров до 1000 (небольшой магазин). Особое внимание это структура, юзабилити, легкий и понятный дизайн, подготовка под сео оптимизацию. CMS для реализации проекта должна быть одна из типовых, Opencart, Joomla, Битрикс…... Индивидуальный ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать семантическое ядро для магазина детской мебели. Максимально обширное исполнение с привязкой к детской деревянной мебели. Полный охват всех категорий сайта и продуктов. Жду конкретное ценовое предложение. Оплата перевод по Украине, приватбанк или пайпал. Исполнитель будет указан на сайте.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть интернет магазин на движке oscommerce. Необходимо внести в сайт некоторые изменения. 1. Подправить построение списков продукции 2. Подправить карточку продукта. Добавить в атрибуты продукта сумму доставки, использовать это значение в карточке продукта и при калькуляции доставки через ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Есть интернет магазин на движке oscommerce. Необходимо внести в сайт некоторые изменения. 1. Подправить построение списков продукции 2. Подправить карточку продукта. Добавить в атрибуты продукта сумму доставки, использовать это значение в карточке продукта и при калькуляции доставки через ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $800
Поменять дизайн сайта на oscommerce. Есть сайт со стандартным шаблоном и CMS на движке oscommerce. Необходимо поменять дизайн сайта (к заданию будет быть подключен другой дизайнер, при необходимости). Дизайн должен добавиться в список всех существующих. Так же сразу несколько ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать одну страницу, конфигуратор - помощник выбора детских столов. PHP u jquery. Есть около 20 моделей детских столов для разных возрастных групп и разных размеров. Цель: Сделать для пользователя простой и интуитивный выбор подходящего стола.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется разработать для производителя детской мебели: 1. Логотип 2. Визитку 3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации) Мы начнём с логотипа и будем поэтапно двигаться дальше. Оплата возможна только в Украине всеми способами без ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать для производителя детской мебели: 1. Логотип 2. Визитку 3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации) Мы начнём с логотипа и будем поэтапно двигаться дальше. Оплата возможна только в Украине всеми способами без ...Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт9 лет назад
106 фотографий необходимо почистить от заднего фото. Фото мебели. Я добавлю ещё к тексту: Работа простая и подойдёт для новичков. Здесь не требуется дополнительной коррекции. Аккуратно обрезать и сгладить кромки - всё. Соответственно эта работа не для больших ...Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт9 лет назад