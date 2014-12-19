Создание фирменного сайта с полным функционалом интернет магазина

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок179 просмотров
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Цель:

Создать фирменный интернет магазин детской мебели.

Общее количество товаров до 1000 (небольшой магазин).

Особое внимание это структура, юзабилити, легкий и понятный дизайн, подготовка под сео оптимизацию.

CMS для реализации проекта должна быть одна из типовых, Opencart, Joomla, Битрикс…...

Индивидуальный дизайн сайта с учётом существующего фирменного стиля.

Проработанные меню и блоки, карточки товара, корзина оформления заказа, подача информации. Удобная, хорошо проработанная структура сайта — с этого всё начнётся.

У меня есть свое представление как должен выглядеть готовый продукт и каким функционалом он должен обладать. Наша задача это составить такое ТЗ которое отобразит все эти моменты с учётом Ваших рекомендаций.

Сначала спроектировать сайт со всеми требованиями, проработать интерфейсы, прототипирование, потом кодирование. В начале необходимо чётко определить структура сайта.

Максимальная оптимизация структуры для СЕО оптимизации.

Грамотный, комментированный код.

Двухязычность русский и украинский.

Безопасность от взломов.

Грамотное использование базы SQL. Созданная информация должна сохраняться в базе.

Высокая скорость загрузки страниц.

Только живая коммуникация через скайп. Тот кто не готов к общению в живую просьба не беспокоить.

Примеры работ где реализован центральный функционал задания.

Полу-готовые решения для меня ничего не стоят. Мне необходим человек или команда которая может реализовать такой проект на 100%. Ситуация которая передает мне полуготовый сайт для тестирования и выявления ошибок не приемлема.

Оплата будет происходить частями. Полная оплата, большая часть, только после реализации и сдачи всего проекта.

Стоимость и срок выполнения проекта указать в грн.

Долларовые цены меня не интересуют, мы работаем в Украине и получаем свои деньги тоже в грн, как бы печально это не было.

Жду от Вас примеры решений подобных заданий, вопросы, ценовое предложение и срок выполнения задания.

9 лет назад
Jurko2
53 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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