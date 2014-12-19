Нужен продающий лендинг с возможностью настройки (смена картинок, инфографики, теста, добавление/удавление счетчиков) Делаем для сайта на Битрикс. В заявке пишите примерный бюджет и срок.
Создание фирменного сайта с полным функционалом интернет магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:
Создать фирменный интернет магазин детской мебели.
Общее количество товаров до 1000 (небольшой магазин).
Особое внимание это структура, юзабилити, легкий и понятный дизайн, подготовка под сео оптимизацию.
CMS для реализации проекта должна быть одна из типовых, Opencart, Joomla, Битрикс…...
Индивидуальный дизайн сайта с учётом существующего фирменного стиля.
Проработанные меню и блоки, карточки товара, корзина оформления заказа, подача информации. Удобная, хорошо проработанная структура сайта — с этого всё начнётся.
У меня есть свое представление как должен выглядеть готовый продукт и каким функционалом он должен обладать. Наша задача это составить такое ТЗ которое отобразит все эти моменты с учётом Ваших рекомендаций.
Сначала спроектировать сайт со всеми требованиями, проработать интерфейсы, прототипирование, потом кодирование. В начале необходимо чётко определить структура сайта.
Максимальная оптимизация структуры для СЕО оптимизации.
Грамотный, комментированный код.
Двухязычность русский и украинский.
Безопасность от взломов.
Грамотное использование базы SQL. Созданная информация должна сохраняться в базе.
Высокая скорость загрузки страниц.
Только живая коммуникация через скайп. Тот кто не готов к общению в живую просьба не беспокоить.
Примеры работ где реализован центральный функционал задания.
Полу-готовые решения для меня ничего не стоят. Мне необходим человек или команда которая может реализовать такой проект на 100%. Ситуация которая передает мне полуготовый сайт для тестирования и выявления ошибок не приемлема.
Оплата будет происходить частями. Полная оплата, большая часть, только после реализации и сдачи всего проекта.
Стоимость и срок выполнения проекта указать в грн.
Долларовые цены меня не интересуют, мы работаем в Украине и получаем свои деньги тоже в грн, как бы печально это не было.
Жду от Вас примеры решений подобных заданий, вопросы, ценовое предложение и срок выполнения задания.
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