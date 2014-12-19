Cайт клининговой компании

Аналог - qlean.ru

Только тематика - не общая уборка, а химчистка - ковры, мебель. Нужен схожий уровень дизайна, верстки и проработки деталей.

В задании - 3 блока. Дизайн, непосредственно создание сайта и калькулятор (https://qlean.ru/orders/new). Хочу увидеть цены отдельно за эти блоки. Если делаете что-то одно (например, дизайн) - то так и пишите.

Рассматриваю заявки только с ценой и сроками. Цены указывайте в рублях. Если существуют какие-то факторы, которые сильно влияют на цену, и пока вы их не узнаете вы не можете ее назвать - описывайте их. Указывайте, на чем планируете выполнять работу (какая CMS, фрэймворк и т.д.). Заявки вида "готов работать" и т.д. - отклоняю.

Спасибо.