Сделать сайт

$20
Сайты «под ключ»Завершен19 заявок336 просмотров
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Добрый день!

Нужно сделать сайт типо http://forumeng.ru/

Т.е.

1. такой же расцветки

2.Слайдер на главной

3. Новости

4. Разделы: О компании, Услуги, Контакты

Предпочтение движку drupale

Оплата по факту!

Прошу указывать сумму и срок(можно в тексте)

9 лет назад
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ira25
Ирина 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$20
3 дня
Ирина хорошо и самое главное быстро справилась с ТЗ. Все понравилось! Рекомендую!
Хорошее ТЗ, всегда на связи, оплата во время. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
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