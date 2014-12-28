Сделать сайт

Требуется интерактивная сайт-карта для бизнес центра. Он будет отображаться на сенсорном экране в центральном холле, как ознакомительная информация для посетителей.Сам сайт может находиться локально на жестких дисках компьютера, подключенного к интернету( для обновления информации по виджетам). Требуемый необходимый функционал ...