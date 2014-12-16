Корпоративный сайт

Добрый день. Мне необходимо создать сайт на шаблоне. Прикрепил схему в файлах. + прикрутить оплату и послеоплаты дать ссылку на скачивание файла. Дизайна - нет, шаблона - нет. Есть только вот такая превью http://html.iwthemes.com/ebook/index.html - с которого можно взять ...