Создать клон сайтов тактики

Добрый день. Мне необходимо создать сайт на шаблоне. Прикрепил схему в файлах. + прикрутить оплату и послеоплаты дать ссылку на скачивание файла. Дизайна - нет, шаблона - нет. Есть только вот такая превью http://html.iwthemes.com/ebook/index.html - с которого можно взять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Люди заходят на сайт, выбирают позиции, составы, тактические решения (стрелочки) итд
Как пример:
outsideoftheboot.com/tactics-creator/
Основные моменты:
Оригинальный дизайн
Работа на всех современных устройствах (смартфоны/компьютеры)
Возможность вставлять тактику в другой сайт или делиться через соц сети.
Готов ответить на вопросы или ваши предложения по бюджету и срокам.
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