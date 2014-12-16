Создать клон сайтов тактики

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки174 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Люди заходят на сайт, выбирают позиции, составы, тактические решения (стрелочки) итд

Как пример:

lineupbuilder.com/new.php

outsideoftheboot.com/tactics-creator/

sharemytactics.com/

Основные моменты:

Оригинальный дизайн

Работа на всех современных устройствах (смартфоны/компьютеры)

Возможность вставлять тактику в другой сайт или делиться через соц сети.

Готов ответить на вопросы или ваши предложения по бюджету и срокам.

9 лет назад
paulhart
Пол 
42 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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