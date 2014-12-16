Сайт под ключ на фреймворке Yii

Если коротко мне необходимо: 1. Создать сайт-визитку 2. Регистрацию хостинга и домена для сайта 3. Продвижение сайта 4. Поддержка сайта Кто заинтересовался данным проектом, пишите мне на e-mail, подробности при переписке. Так же просьба указать сумму услуг по пунктам и где необходимо сроки исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо сделать сайт под ключ с нуля на фреймворке Yii.
Подробнее:
- Новый дизайн+логотип и кросс-браузерная адаптивная верстка по всем стандартам
- Подключение БД Mysql с аккаунтами пользователей
- Разработка функционала согласно ТЗ (вложено)
Пожалуйста тщательно изучите ТЗ, определитесь в своих силах и пишите ответом ТОЛЬКО стоимость разработки и сроки.
Работаю с СБС. Бюджет 160.000 рублей. Оплата в рублях.
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