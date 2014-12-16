Сверстать макеты и натянуть

Необходимо нарисовать и сверстать сайт такого типа: http://gambledor.com http://51slot.ru Подробное ТЗ во вложении. Называйте сразу стоимость проекта и срок. Портфолио обязательно, нужен качественный дизайн. Некоторые сайты из ТЗ могут не открываться, заходите через анонимайзер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,есть готовый дизайн, его нужно сверстать,элементов много верстка должна быть качественная
после натянуть,склоняюсь к Вордпресу, дальше смотрим
работу делаете у себя на хостинге
оплата после проверки ,без аванса
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