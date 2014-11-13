Фактическая реализация проекта заняла коло 2 месяцев, включая тестирование. Из них в течении оговоренного 1 месяца была произведена сборка функционала, программирование, и создание темы оформления на основе предоставленной Заказчиком верстки. Поскольку техническое задание было составлено в форме описания, и не фиксировало все необходимые моменты разработки, по результатам первого тестирования было выявлено довольно много отличий в реализованном проекте от того как проект представлял себе заказчик. Также были обнаружены баги, которые были исправлены. Исправление проводилось в максимально оперативные сроки (1-2 дня), при этом в некоторых случаях приходилось ожидать результатов тестирования тоже до 1-2 дней. Соответственно, доработки заняли около 1 месяца. Поскольку проект являлся бюджетным, доработки производились исключительно в рамках технического задания. Из негативного: -Не достаточно проработанное техническое задание проекта. Некоторые пункты в описании логики работы проекта противоречили один другому, соответственно в таком случае возрастает вероятность ошибок в разработке. -Некоторые моменты функционала были полностью упущены в техническом задании, но на этапе тестирования были указаны как обязательные, так как "это само собой разумеющийся функционал". В результате, они были реализованы без дополнительной оплаты. -Относительное долгое время реакции при тестировании - ответ по результатам проверки итерации тестирования приходилось ждать иногда 1-2 дня, что тоже негативным образом влияло на общие сроки проекта. Для исполнителей - при сотрудничестве с Денисом необходимо заранее полностью оговаривать все моменты технического задания, согласовывать все задачи с привязкой к макетам/скетчам, чтобы избежать длительных доработок. В данном проекте из за недостаточно проработанного технического задания и некоторых проблем с коммуникацией были допущены некоторые ошибки в разработке и соответственно тестирование получилось очень длительным, соответственно, я как разработчик потратил на этот проект большой период времени, что обозначило для меня нулевую рентабельность проекта. В целом рекомендую Дениса как заказчика, но с учетом оговоренных особенностей в постановке задания.