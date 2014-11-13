Разработка сайтов, интернет-магазинов, порталов на Drupal, интеграция с 1С
Внимание! Доступ к скайпу восстановил. Скайп oleg.bogut (через точку).
Разработка сайтов, интернет-магазинов, порталов на Drupal.
Интеграция интернет-магазинов на Ubercart и Drupal Commerce с 1С. Автоматизация обмена данными между ERP/CRM и сайтом.
Программирование модулей, создание тем для Drupal 7.
Настройка, техническая поддержка сайтов на Drupal.
Консалтинговые услуги по разработке/настройке/сопровождении сайтов на Drupal.
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Отзывы заказчиков
$700
5 баллов
9 лет назад
Реализация проекта вместо оговоренного одного календарного месяца времени заняла более 2-х месяцев. Как я понял из-за небольшого бюджета мой проект был отправлен на скамью запасных и по истечении оговоренного срока в 1 месяц я увидел посаженную верстку на CMS но функционал по ТЗ работал менее чем на 50%. Исполнитель обозначил при этом статус проекта как "все готово". В итоге в течении следующего месяца проект дорабатывался исключительно по моему баглисту, в который вошло не менее 50 пунктов. Времени я потратил на выявление багов/неработоспособности и конечное тестирование очень много. При этом Олег и не думал как то признавать что сроки вышли а кроме багов много просто нереализованного по ТЗ. Зато он все дорабатывал по баглисту во вполне адекватные 1-2 дня. В итоге могу подытожить что к низкобюджетным проектам Олег относится несерьезно. Чтобы успешно завершить низкобюджетный проект нужно принимать активное участие в тестировании и контроле сроков с самого начала реализации Олегом проекта. Основным плюсом нашего с Олегом сотрудничества я считаю экономию бюджета. Он согласился сделать за 500$ работу по ТЗ за которую другие хотели 1000-1500$. Но в итоге я понял что лучше бы я отдал 1000$ другому разработчику, получил готовый проект через месяц а не через два и не тратил столько времени на тестирование, что вылилось для меня значительно дороже.
Ответный отзыв
Фактическая реализация проекта заняла коло 2 месяцев, включая тестирование. Из них в течении оговоренного 1 месяца была произведена сборка функционала, программирование, и создание темы оформления на основе предоставленной Заказчиком верстки. Поскольку техническое задание было составлено в форме описания, и не фиксировало все необходимые моменты разработки, по результатам первого тестирования было выявлено довольно много отличий в реализованном проекте от того как проект представлял себе заказчик. Также были обнаружены баги, которые были исправлены. Исправление проводилось в максимально оперативные сроки (1-2 дня), при этом в некоторых случаях приходилось ожидать результатов тестирования тоже до 1-2 дней. Соответственно, доработки заняли около 1 месяца. Поскольку проект являлся бюджетным, доработки производились исключительно в рамках технического задания. Из негативного: -Не достаточно проработанное техническое задание проекта. Некоторые пункты в описании логики работы проекта противоречили один другому, соответственно в таком случае возрастает вероятность ошибок в разработке. -Некоторые моменты функционала были полностью упущены в техническом задании, но на этапе тестирования были указаны как обязательные, так как "это само собой разумеющийся функционал". В результате, они были реализованы без дополнительной оплаты. -Относительное долгое время реакции при тестировании - ответ по результатам проверки итерации тестирования приходилось ждать иногда 1-2 дня, что тоже негативным образом влияло на общие сроки проекта. Для исполнителей - при сотрудничестве с Денисом необходимо заранее полностью оговаривать все моменты технического задания, согласовывать все задачи с привязкой к макетам/скетчам, чтобы избежать длительных доработок. В данном проекте из за недостаточно проработанного технического задания и некоторых проблем с коммуникацией были допущены некоторые ошибки в разработке и соответственно тестирование получилось очень длительным, соответственно, я как разработчик потратил на этот проект большой период времени, что обозначило для меня нулевую рентабельность проекта. В целом рекомендую Дениса как заказчика, но с учетом оговоренных особенностей в постановке задания.
$15
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
$50
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за проделанную работу, все было сделано качественно. Человек очень приятный в общении, буду еще обращаться. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Четкая постановка задания, своевременная оплата, хорошая коммуникация. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$25
9 баллов
9 лет назад
Олег сделал задачу в полном объеме, учитывая мои рекомендации. Доволен.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, хорошая коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного заказчика.
$10
8 баллов
9 лет назад
Олег задачу выполнил, но с задержкой по срокам, возможно это было связано из-за сложности реализации. В целом сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Четкая постановка задачи, хорошая коммуникация, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного заказчика.
Системы управления (CMS)
5 отзывов
от $15
от 1 дня
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от $500
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#1281
Сайты «под ключ»
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