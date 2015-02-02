Идея сайта: Сайт – интернет магазин по продаже “ХоумМейд” товаров с поддержкой мультиязычности (3 языка) Разделы и категории на сайте: Каждое направление (Свечи, мыло, Браслеты, Вышивание и пр) будет иметь свою категорию. В каждой категории будет +/- одинаковое ...
Написать модуль для drupal 7 + мелкие доработки по верстке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Что требуется:
1) Сделать чтобы основная валюта была бел. рубли.
2) Необходимо сделать так, чтобы когда сделан заказа с сайта приходило оповещение (а именно ФИО, адрес,
телефон, товар который заказали и сумма. ) на мыло указанное в настройках магазина.
3) Написать модуль изменение цены в процентах для каждой из категории. Как я это вижу. Я захожу в админку --> захожу в данный модуль --> там я выбираю категорию для которой я хочу изменить значение (категории в данный модуль попадают и исчезают автоматом если я их добавляю или убираю из админки т.е. категории берутся из админки ) --> я ввожу цифру в процентах. Если это положительное число, то цена увеличивается на данное значение, если отрицательно то уменьшается. При этом должно быть автоматом округление до целого значение в меньшую сторону. А именно если у нас цена 2 500 и мы ввели значение 20, то у нас получается 2 500 х 20% =3000, аналогично и для отрицательного значения.
4) подправить верстку на конечных стр (хлебные крошки и избранное) и на стр вида http://poklon.by/oformlenie-zakaza
5) Написать где меняется надпись "Оплата в белорусских рублях. Цены указаны в долларах США, курс на день расчёта." на конечных стр товара.
Все заранее спасибо.
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