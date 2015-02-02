Написать модуль для drupal 7 + мелкие доработки по верстке

Добрый день!

Что требуется:

1) Сделать чтобы основная валюта была бел. рубли.

2) Необходимо сделать так, чтобы когда сделан заказа с сайта приходило оповещение (а именно ФИО, адрес,

телефон, товар который заказали и сумма. ) на мыло указанное в настройках магазина.

3) Написать модуль изменение цены в процентах для каждой из категории. Как я это вижу. Я захожу в админку --> захожу в данный модуль --> там я выбираю категорию для которой я хочу изменить значение (категории в данный модуль попадают и исчезают автоматом если я их добавляю или убираю из админки т.е. категории берутся из админки ) --> я ввожу цифру в процентах. Если это положительное число, то цена увеличивается на данное значение, если отрицательно то уменьшается. При этом должно быть автоматом округление до целого значение в меньшую сторону. А именно если у нас цена 2 500 и мы ввели значение 20, то у нас получается 2 500 х 20% =3000, аналогично и для отрицательного значения.

4) подправить верстку на конечных стр (хлебные крошки и избранное) и на стр вида http://poklon.by/oformlenie-zakaza

5) Написать где меняется надпись "Оплата в белорусских рублях. Цены указаны в долларах США, курс на день расчёта." на конечных стр товара.

Все заранее спасибо.