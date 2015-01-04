Наполнить магазин PrestaShop

Требуется помощь (дистанционно) в настройке Друпал 8 на ХАМРР (в том числе добавление нужных мне модулей и тем, недостающих библиотек, ответы на интересующие меня вопросы и т. д.). В настоящее время выскакивают ошибки, не добавляются ...