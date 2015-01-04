Наполнить магазин PrestaShop

Системы управления (CMS)Закрыт23 заявки329 просмотров
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Здравствуйте! Наполнить магазин PrestaShop, создать категории, производители, наполнить товарами 100 единиц (в карточке запонить нужные ячейки). Прошу указать стоимость и сроки.

Prestashop
9 лет назад
ahrefa
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад