Идея сайта: Сайт – интернет магазин по продаже “ХоумМейд” товаров с поддержкой мультиязычности (3 языка) Разделы и категории на сайте: Каждое направление (Свечи, мыло, Браслеты, Вышивание и пр) будет иметь свою категорию. В каждой категории будет +/- одинаковое ...
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Здравствуйте! Наполнить магазин PrestaShop, создать категории, производители, наполнить товарами 100 единиц (в карточке запонить нужные ячейки). Прошу указать стоимость и сроки.
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