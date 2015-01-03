Небольние правки сделать сейчас

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Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки154 просмотра
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например, http://worldsalesofboats.com/index.php?route=product/category&path=59 на этой странице на русском языке слова:

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На странице:

Сравнение товаров (o)

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нужно поменять на англиский.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)