Небольние правки сделать сейчас

Есть установленная тема на Wordpress, которую нужно настроить в соответствии с образцом — вывести виджеты, разместить разделы в основном меню (без наполнения контентом), добавить слайдер на главную. Все это делается через админку. Текущая версия: http://bobyakov.com/ Образец: http://themeforest.net/item/nice-hotel-wordpress-theme/full_screen_preview/2661854?ref=freshdesignweb Сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
например, http://worldsalesofboats.com/index.php?route=product/category&path=59 на этой странице на русском языке слова:
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сравнение товаров (o)
Сортировка:
нужно поменять на англиский.
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