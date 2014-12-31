Dle скачивание и загрузка файлов на другой домен

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка233 просмотра
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На сайте Дле, Необходимо что бы журналисты когда добавляли новости и загружали файлы к играм , они сразу загружались на другой домен. В самой новости на сайте, ссылка на файл вела бы на этот другой файловый домен

9 лет назад
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад