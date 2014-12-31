Нужно настроить все права доступа на сайте

Что имеем:

Закрытый стандартными методами сайт на joomla 3. (http://maydanovich.com)

В правах стоит разрешение на пропуск на закрытый сайт.

Внутри сайта учебные материалы, разбиты на 4 недели.

Материалы разбиты на категории. А так же каждым материалам есть меню.

Что нужно:

Суперадмин регистрирует человека на сайт и скидывает ему на почту пароль.

Человек заходит на сайт и не видит пока сессий, видит страницу с надписью Ваш поток стартует в ближайшую субботу.

В субботу мы переносим его в категорию Session 1 и человек видит урок, ДЗ, бонусы. Сессию 2 он не видит.

В следующую субботу мы переносим его в категорию Session 2 и человек видит уже следующие уроки...

И т.д.

Мы уже реализовывали такое на джумла. Но человек, который делал - потерялся.

Сейчас надо все это сделать до пятницы. Пятница - крайний срок.

Пишите только те, кто знает как и где понастраивать правильно права.

Так же пишите сразу цену и сроки.

P.S.:

Что пробовал сам:

1. Создал группу пользователей Session1 с уровнем доступа Session 1

2. Создал материал с уровнем доступа Session 1 в категории с урвонем Session1

3. Создал меню и в нем пункт с доступом Session1 на этот материал.

4. Создал пользователя и его закинул в группу Session 1

Что получилось: пользователь видит только все, что Public. Session1 он не видит!