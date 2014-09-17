Viktor1304

Нужен партнерский флаер. Размер изделия 210х95 мм Наш сайт: http://armoto.com.ua Сайт партнера http://motodom.ua Нужно сделать стильный флаер с нашими логотипами и надписью: "Этот флаер дает тебе право ...
- $5Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Сайт armoto.com.ua Запрос: мотошкола киев Так же дополнительные запросы (по ним конкуренции нету): мотошкола одесса мотошкола харьков мотошкола днепр мотошкола днепропетровск ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть шаблонный сайт джумла http://goyear.maydanovich.com/ Туда залили вирус. Хостер посоветовал перезалить файлы. Скачали заново шаблон - перезалили - теперь выдает ошибку. Нужно исправить. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Что имеем: Закрытый стандартными методами сайт на joomla 3. (http://maydanovich.com) В правах стоит разрешение на пропуск на закрытый сайт. Внутри сайта учебные материалы, разбиты на 4 недели. Материалы разбиты ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть блог http://maydanovich.com Когда берешь статью и ссылку копируешь, постишь в Facebook, то фейсбук вставляет картинки вообще с других статей. Помогите настроить, чтобы Facebook-пост соответсвовал картинке собщения. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Когда заходишь на сайте http://armoto.com.ua в раздел Отзывы - показывает удаленный комментарий через какой-то баг в SQL. Когда обновляешь страницу - все ок. Там стоит плагин Cackle. Думаю, что злоумышленики что-то наделали. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать на сайте аналог каллбекхантер, чтобы не сотрудничать с ними, а свое было. Кто может реализовать - сразу пишите цену и сроки. CMS - джумла.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://armoto.com.ua Есть филиалы в трех городах: http://odessa.armoto.com.ua/o-nas.html http://kharkov.armoto.com.ua http://dnepr.armoto.com.ua Что сделано: - сделан рерайт сайта Одессы. Что именно: - курс Тестовое ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Есть сайт http://odessa.armoto.com.ua На главной есть курсы, их нужно поровнять, что бы нормально выглядели. А так же, справа нужно сделать блок Вход для ученика. В этом входе на сайте будет ...Завершен11 лет назад
- $10
Нужно сделать три копии сайта armoto.com.ua 1. Копируем все файлы себе. 2. Создаем бекап БД 3. Создаем три поддомена odessa.armoto.com.ua, kharkov.armoto.com.ua, dnepr.armoto.com.ua 4. Копируем файлы основного сайта туда. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт http://maydanovich.com После работы одного фрилансера где-то пропала справа строка прокрутки - надо ее вернуть. И еще, подвал сайта не кроссбраузерный. Появляется на маленьких экранах полоса прокрутки. надо сделать ...Завершен11 лет назад
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Нужно пригласить на мероприятие людей в вк. Способ приглашения обсудим тет-а-тет, выберем удобный. 1000 вступивших человек - 75$ (1000 грн.)Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нцжно отправить 1000 сообщений клиентам. Работа в соц.сети Вконтакте. Сделать нужно сегодня.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт platformalp, на нем сделан лендинг http://z9a6sdtk.plp7.ru Справа вверху есть форма подписки. Но подписка закидывает в базу платформылп, а нужно закинуть в базу getresponse Не ...Завершен11 лет назад
Нужно 4 видеоотзыва. 1 отзыв записывает 1 человек. Критерии к видеоотзыву: 1. Минимум две минуты, максимум — пять. 2. Снимать можно на любую камеру, которая снимает нормальным качеством (приоритет ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть блог http://maydanovich.com 1. В нем есть внизу и вверху картинка и формы. Фрилансер должен был сделать адаптиынм, но наделал какой-то ерунды, картинка не сжимается, вместо этого режется кусками. Нужно настроить адаптивность нормальную. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт maydanovich.com Надо сделать вот такую шапку http://olestimofeev.com/ Кто может сделать - пишите сразу ЦЕНУHTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ролики будут практически однообразны, информационные. Супер-эффектов никаких ненадо. Это будет видеокурс по теме. Пока точно не определились сколько роликов снимем, нужно цена на: 3 ролика по 15 минут - снимаем 100%. ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна несложная в юзабилити таблица, где каждый работник дает денежный отчет, потом все таблицы сводятся в одну. В каждой таблице будет несколько постоянных строк, типа Бензин, Еда и т.д. Это нужно ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать так, что бы гугл отображал в Адреса три сайта по запросу Мотошкола Киев. Подробности в личку, пишите цены и сроки. Работаем так: даю исполнителю предоплату в 20%, начинаем работу. Остальные 80% ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад