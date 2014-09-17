Viktor1304

Виктор Viktor1304

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

rush-team
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно сверстать вход на сайт и поправить главную.
Все ок, рекомендую.
Все было отлично!
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Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
3 балла
10 лет назад
Нужен двойной рерайт 5 стараниц сайта
Было бы нормально, если б не оплата через 2 месяца после выполненной работы и то после того, как я начал стучаться на страницу к знакомым заказчика.
Все супер!
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web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужно сделать три копии сайта
Хороший заказчик! Рекомендую!
Сергей все сделал быстро, качественно, незаметно. Отлично все!
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kotmail
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
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Приятно было сотрудничать с Виктором! Четкая постановка задачи, постоянная связь и быстрая оплата. Рекомендую! Был рад помочь, обращайтесь еще)
Это тот человек, с которым нужно работать! Редко встречаются ребята на веблансе со столь незаметной работой. Диалог был из 5-6 предложений. Никаких тупых вопросов. Никаких проблем в работе. Дал задание. Получил сразу же результат. Оплатил. То, что надо! Рекомендую!
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Novitsky
46 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Прикрутить форму с гетреспонс
CSSHTMLPHP
Виктор выбрал меня исполнителем небольшого задания. Задачу поставил четко и ясно. Оплату произвел в срок. Приятно работать с адекватным человеком. Если у него будут еще заказы и он выберет меня, то с удовольствием буду продолжать сотрудничество.
Владимир сделал все очень качественно. Несмотря на то, что была проблема с генератором (на моей стороне) - помог со всем и довел все до конца. Хочу отметить коммуникацию - отвечает очень быстро и делает все очень быстро. Профессионал своего дела - это сразу видно. Планирую все проекты по верстке и дизайну дальше передавать ему, что рекомендую и другим заказчикам.
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