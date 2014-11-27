kotmail

Владислав kotmail

 
27 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
Kazuliabr
Евгений 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Подключить скрипты к лендингу
всё супер
Сотрудничеством с Евгением остался доволен. Четкая постановка задачи, постоянная связь и быстрая оплата. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
kventin1
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Внести правки в сайт
Все было сделано быстро и как надо. Отличный исполнитель. Рекомендую.
Сотрудничество с Игорем прошло успешно. Четкая постановка задачи, оперативная связь и быстрая оплата. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Устранить небольшие ошибки в шаблоне
Грудин Владислав отлично справился с поставленной задачей. Отлично подправил мой wordpress шаблон.
Сотрудничество прошло успешно. Спасибо за интересный проект, Валентин. Рекомендую!
Ответный отзыв
mortgou
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Верстка уже готового шаблона сайта
Владислав Очень качественно и грамотно выполнил свою работу, даже не ожидал, всем рекомендую, не пожалеете.
Приятно было сотрудничать с Игорем. Человек знает, что ему нужно. Четко поставленная задача, оперативная связь и моментальная оплата. Спасибо за интересный проект. Рекомендую!
Ответный отзыв
hallingesua
Олешкевич 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Доработки верстки страниц каталога на Wordpress
Как это часто бывает, понадобилась срочная реализация, в этот же день исполнитель приступил к задаче, и уже в этот же день большая часть была готова. Ни один из множественных пунктов не был проигнорирован или не сделан (кроме одного, не относящегося к данной специализации). Все получилось очень хорошо.
Сотрудничество с Алексеем прошло успешно, только положительные впечатления:) Четкая и ясная постановка задачи, постоянная связь и моментальная оплата. Спасибо, Алексей, за интересный проект. Рекомендую!
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HTML-верстка
34 отзыва
от $20
от 1 дня
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