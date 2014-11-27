Как это часто бывает, понадобилась срочная реализация, в этот же день исполнитель приступил к задаче, и уже в этот же день большая часть была готова. Ни один из множественных пунктов не был проигнорирован или не сделан (кроме одного, не относящегося к данной специализации). Все получилось очень хорошо.