Anokalintik

Необхідно спарсити контакти меблевих компаній України з Гугла карт та пошукових результатів. Завдання включає отримання назви компанії, адреси сайту, імейлу та телефону. Для парсингу рекомендується використовувати запити, пов'язані з виготовленням м'яких меблів у різних містах. Важливо також відсортувати результати, щоб уникнути дублікатів.
Валентин Романенко AnokalintikAnokalintik
- $50Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необхідно налаштувати сумісність між плагінами Max Mega Menu та WP Rocket, щоб забезпечити коректну роботу меню на сайті WordPress. Очікується, що фахівець знайде оптимальні рішення для їх взаємодії.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
- $150
Требуется разработать шаблон для WordPress по готовому дизайну и техническому заданию. Работа будет выполнена в несколько этапов, включая футер, шапку и другие элементы. Оперативное выполнение задач является обязательным.HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $15
Требуется разработать скрипт для проверки индексации 7-10 тыс. страниц в день в Google. Необходимы рекомендации по покупке прокси и антикапчи, а также возможные решения для использования бесплатных IP адресов или капчи. Рассматривается опыт использования 'scrapebox' с прокси webshare.Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
- $50
Требуется разработать парсер для определенного сайта, который будет автоматически собирать данные и сохранять их в SQL базу. Важно обеспечить корректность сбора информации и интеграцию с базой данных.Завершенгод назад
Есть сайт на платформе Bigcommerce (очень похож на Shopify) и его нужно изменить: 1. Добавить выпадающий список в шапку. 2. Добавить бейджиков в футер сайта и на страницу чекаута. 3. Добавить картинку, в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить enhanced ecommerce google analytics на Bigcommerce сайте.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить в Google Analytics создать Custom report, который бы содержал данные из двух разных вью (вью сайта и вью мобильного приложения). У гугла написано что вроде-как можно - https://support.google.com/analytics/answer/2649553?hl=en. В этой ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на wordpress, на котором нужно сделать ряд доработок. Сайт на инстранном языке. Надеюсь это не будет иметь значения, т.к. нужно будет работать с кодом. Доработки связаны с установкой плагина. Добавления ...Завершен9 лет назад
Есть сайт на wordpress, на котором нужно сделать ряд доработок. Доработки связаны с установкой плагина. Добавления некоторых редиректов. И работой с базой данных. Задачи с базой данных не сложные, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $8
Нужно составить Meta Description для существующих страниц ювелирчного сайта. Сайт на английском и Description соответственно должен быть на английском языке. Description это краткое описание страницы. Обьем Description 130-160 символов. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть готовый флеш баннер (файл с расширением swf). И в этом баннере уже закодирована ссылка и ее нужно заменить. Нужно либо перекодировать этот файл, либо создать такой код, чтобы при размещении кода этого баннера на ...Завершен9 лет назад
- $80
Нужен специалист по настройке магазинов на ecwid.com . 1. Настройка доставки. Нужно сделать так, чтобы к стоимости товара, плюсовалась стоимость доставки. Доставляться будет из Украины. Вот что ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать 2 небольших gif баннера . 100*100 пикселей и 120*200. Тематика - мебельная.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Нужна картинка 400(ширина)*130(высота) пикселей для сайта http://mcv.ck.ua/, вот тут будет находиться картинка http://prntscr.com/8vjwia . На картинке должна быть надпись: крамниця сайту, и какая-то тематическая картика или картинки. Хочется чтобы картинка была не сильно броской, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ситуация следующая: хочу настроить rss подписку на блог, но получаются глюки. В настройках feedburner указываю все правильно, но когда открываешь форму email подписки то название сайта 2 раза под ряд пишется. То вместо названия какие-то ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1. Внесение изменение в верстку сайта. 2. Доработка плагинов. 3. Внесение изменений в функционал сайта. Заказ для Артеменко Антона.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна услуга регистрации на зарубежных сайтах + заполнение данных о себе (1-2 уникальных предложений) + размещение ссылки в профиле. Не страшно если ссылка закрыта для индексации или идет через редирект. Главное чтобы была кликабельной. ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно улучшить шаблон Wordpress сайта. Шаблон достаточно простой, в стиле минимализма. 1. Сделать адаптивную верстку. 2. Выполнить рекомендации, который дает Google при проверке сайта developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ . 3. По возможности упростить ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
У сайта на wordpress карта сайта (название статей) отображается как знаки вопросов и контент половины постов, отображается знаками вопросов.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад