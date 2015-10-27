Anokalintik

Валентин Романенко Anokalintik

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Жизнь это то, что происходит с нами, пока мы строим планы на жизнь.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
18
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$30
10 баллов
год назад
Создать парсер сайта
SQLПарсинг данныхСоздание парсеров
Дякую за цікавий проєкт. В процесі виникло декілька запитань, які вирішили дуже оперативно і професійно. Було приємно співпрацювати. Рекомендую.
Дякую Дмитру за якісну роботу! Відчувається що у Дмитра е великий досвід у створенні парсерів, та іншого програмного забезпечення. Це була якісна, позитивна співпраця, тому найкраща оцінка.
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Доработки и оптимизация Wordpress сайта
WordPress
Очень приятно работать с Валентином. Четкая постановка задачи, моментальная оплата за работу. 10 из 10!
Сергей отлично справился с работой. Цены демократичные. Если еще нужны будут подобные услуги обязательно обращусь к Сергею.
Ответный отзыв
proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Заменить ссылку в swf баннере
Спасибо за работу, рекомендую!
Виталий отлично справился с поставленной задачей. Все было сделано оперативно и качественно. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
lorelai891
35 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать 2 небольших gif баннера
Хороший заказчик!Постоянно был на связи, правки минимальные, оплата моментальная!Буду рада сотрудничеству! Рекомендую
Юлия Коленченко отлично справилась с поставленной задачей. Работа была сделана оперативно, были учтены все пожелания. Рекомендую.
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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Картинка для благотворительного сайта
Рад был помочь Валентину с простым заданием. Оплата и утверждение моментально! Рекомендую
Все сделано оперативно и на отлично. Рекомендую.
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