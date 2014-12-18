Улучшить шаблон Wordpress сайта

Нужно сверстать сайт по след макету: http://ru.wix.com/website-template/view/html/1443?originUrl=http%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fbusiness-services%2Fconsulting-coaching%2F1&bookName=create-master-new&galleryDocIndex=1&category=business-services&metaSiteId=# Фото и тексты вышлем. Всего 3 раздела на сайте + англ версия. Переходы со стр на стр должны быть плавными, как в примере wix. + сделать мобильную верстку, как в ...