Лендинг жилого комплекса

Нужна верстка лендинга жилого комплекса.

Макет дизайна можно посмотреть по ссылке: http://itmages.ru/image/view/2123390/a21430ed

В шапке сайта листья нужно оживить легким параллаксом.

В Инфрастуктуре - увеличение изображение в лайтбоксе.

В блоке "Доступное жилье" должна быть реализована такая фишка: когда пользователь скролит сайт и доходит до этого блока, в домике начинают загораться окна, в хаотичном порядке.

Отправка данных в форме обратной связи. Вот, собственно и все.

Жду ваших предложений по срокам и стоимости!