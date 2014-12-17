Лендинг жилого комплекса

HTML-версткаЗакрыт23 заявки287 просмотров
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Нужна верстка лендинга жилого комплекса.

Макет дизайна можно посмотреть по ссылке: http://itmages.ru/image/view/2123390/a21430ed

В шапке сайта листья нужно оживить легким параллаксом.

В Инфрастуктуре - увеличение изображение в лайтбоксе.

В блоке "Доступное жилье" должна быть реализована такая фишка: когда пользователь скролит сайт и доходит до этого блока, в домике начинают загораться окна, в хаотичном порядке.

Отправка данных в форме обратной связи. Вот, собственно и все.

Жду ваших предложений по срокам и стоимости!

9 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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