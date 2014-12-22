Вёрстка+Адаптивность

Есть проект Винозавр. Хотим запустить там блог. Начнем с историй винодельческих хозяйств. Нужно придумать интересную верстку для статьи которая вписываеться в стиль сайта. Страничка блога будет выглядеть как http://vinozavr.ru/about, только вместо контента будет статья. Хочется интересной верстки ...