Вёрстка+Адаптивность

HTML-версткаЗавершен24 заявки328 просмотров
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Нужна вёрстка под HTML , сайт "резинка", адаптивность под планшеты, телефоны и ноутбуки

9 лет назад
egor-raduga
58 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
snegokmf
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Благодарю Сергея за Оперативность и Качество
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$20
1 день
Благодарю Виктора за Качество + Оперативность...
Всё прошло отлично, настоятельно рекомендую!