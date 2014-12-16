Необходимо сейчас сверстать небольшой блок

Вот макет ЛП Нужно сверстать http://www.spark-s.ru/1.html От исполнителя требуется указать: - срок выполнения задачи - стоимость в рублях (способ оплаты киви кошелёк или яндекс.деньги - укажите свой скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо под рабочий сайт сделать верстку небольшого блока.
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