Верстка интернет-магазина

Требуется сверстать три страницы интернет-магазина (главная, страница категории каталога, страница товара). Дизайн прорисован в трех разрешениях. Верстка должна быть адаптивная, кроссбраузерная. Кроме слайдера на сайте будет выпадающее меню и выезжающая картина, так что для верстки нужно будет знание JQuery. Цену прошу указать в рублях (так как бюджет проекта все-равно в рублях).