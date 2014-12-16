Верстка интернет-магазина

HTML-версткаЗакрыт11 заявок174 просмотра
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Требуется сверстать три страницы интернет-магазина (главная, страница категории каталога, страница товара). Дизайн прорисован в трех разрешениях. Верстка должна быть адаптивная, кроссбраузерная. Кроме слайдера на сайте будет выпадающее меню и выезжающая картина, так что для верстки нужно будет знание JQuery. Цену прошу указать в рублях (так как бюджет проекта все-равно в рублях).

9 лет назад
adsged
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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