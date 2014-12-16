Верстка в HTML

$24
HTML-версткаЗакрыт29 заявок324 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется верстка сайта (кроссбраузерная с IE8 и выше)

http://sites78.ru/fito2/

http://sites78.ru/fitop2/

http://sites78.ru/fitop3/

http://sites78.ru/fitop4/

http://sites78.ru/fitop5/

http://sites78.ru/fitop6/

Стоимость - 1400 руб.

HTML
9 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстальщик на портал недвижимости

    Здравствуйте! Ищем верстальщика, который смог бы уделять 2-5 часов в день проекту (в режиме 10-20 мск). Необходимо будет вносить правки в шаблон портала недвижимости. Работа через svn в связке с ПМом (если не сталкивались ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вёрстка E-mail письма

    $20

    Ищу исполнителя, который преобразует из PSD формата в HTML (E-mail) письмо Этот файл будет загружаться в письмо и поэтому он должен просматриваться любой почтой. Картинки и прочие элементы буду загружать на сайт, что бы не прикреплять к ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать сайт и натянуть на друпал

    $20

    Мне нужно, чтобы все было сделано "под ключ". Я даю PSD, получаю готовый работающий сайт с обновленным дизайном. Сайт plast-board.ru. Верстка всех страниц, но ничего сложного.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта

    $30

    Верстка сайта-визитки. Структура страниц однотипная. Из "особенностей" использование JQuery для прокручивание блокового контента (переход между меню/возврат на галавную), встаивание видео в фон сайта?

    Верстка сайта
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна помощь с фреймворком Codeigniter

    Есть проект написанный на фреймворком Codeigniter, нужно помочь вставить рекламу в статью. Обязательное условие опыт работы с данным фреймворком. Оплата в рублях без привязки к курсу доллара.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга с параллакс эффектом

    Нужна вёрстка/установка/настройка лендинга с параллакс эффектом. Подключение Яндекс директ и Гугл адвордс. В заявках просьба указать: 1. Цену ОТ и ДО. 2. Примеры работ с параллакс эффектом (2-3 ссылки). 3. На каком движке делаете. P.S. Заявки без указанных ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать верстку сайта (IE)

    Добрый день! Нужно устранить проблемы в верстке на сайте http://www.grc-eka.ru/ Он был статичного размера - сейчас решили сделать его адаптивным под разные размеры браузеров. Explorer при этом разъехался - нужно сайт привести в порядок, чтобы он отражался ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад