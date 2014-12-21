Верстка страницы из PSD в HTML

Нужен исполнитель, имеющий опыт создания LP на сайте http://lpgenerator.ru. Есть дизайн в формате PSD. Нужно перенести дизайн указанный сервис. Дополнительно можно обсудить через личку. Оплата исключительно после выполнения, аккаунт надежный. Срок исполнения до 3-х дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!
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