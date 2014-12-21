Верстка страницы из PSD в HTML

$15
HTML-версткаЗавершен25 заявок235 просмотров
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Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!

HTML
9 лет назад
wwwseo
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MSerj
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Рекомендую Сергея как грамотного, знающего свое дело специалиста. Работой полностью доволен - все в срок за оптимальную цену. советую всем работать с Сергеем!!
Алексей один из немногих заказчиков кто указывает конкретно что и когда надо сделать. Справился с задачей, моментальная оплата обеспечена. Рекомендую к сотрудничеству.
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